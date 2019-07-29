Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, тушить лесные пожары сейчас бессмысленно и «даже где-то вредно». По состоянию на 29 июля, в Сибири огонь охватил территорию площадью 1,6 млн га.

«Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно»,— сказал господин Усс журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор полагает, что сейчас отправлять спасателей на тушение пожаров — это неоправданный риск, так как огонь пока не угрожает населенным пунктам или промышленным предприятиям. Сейчас власти региона «мониторят ситуацию» и согласовывают действия с Рослесхозом.

Также Александр Усс сравнил лесные пожары с другим обычным природным явлением — метелью. «Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову... топить айсберги... чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля»,— провел параллель глава Красноярского края.

Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе к утру 29 июля превысила 1,6 млн га. Всего в округе зафиксировано 232 пожара, из них 137 действуют в Иркутской области, 94 — в Красноярском крае. В 5 км от зоны пожаров находятся 3 населенных пункта. По словам властей, угрозы населению нет.

«Гринпис» уже направил петицию к Госсовету России с требованием принять срочные меры для ликвидации лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, назвав ситуацию «настоящей экологической катастрофой». В регионе введен режим ЧС, жители населенных пунктов страдают от задымления. Гарь от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, распространилась на соседние регионы — Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и достигла уральских городов. По данным «Гринпис», пройденная лесными пожарами площадь превышает уже 11 млн га.

О том, как дым от лесных пожаров в Восточной Сибири достиг уже Урала, читайте в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо».