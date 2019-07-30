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Генпрокуратура призвала жестко реагировать на несогласованные акции перед выборами

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил принять «эффективные меры по организации надзора», чтобы не допустить повторения «событий, которые недавно произошли в Москве». На коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года он подчеркнул, что в период подготовки и проведения выборов несанкционированные акции в Москве и нарушения необходимо «жестко пресекать».

«При необходимости оперативно внесите изменения в ведомственные распорядительные документы. Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации, и как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования»,— сказал господин Чайка.

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман уверен, что подобные незаконные и несогласованные публичные акций «диктуют необходимость корректировки организации надзора при подготовке и проведении единого дня голосования». Он добавил, что на нарушения избирательных прав граждан нужно реагировать своевременно с использованием всего доступного арсенала.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания Московской мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, 265 из которых провели две ночи в отделах полиции.

После акции возбуждено уже три уголовных дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти. Первое — в отношении 48-летнего Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в полицейского. Он признал свою вину, арестован до 27 сентября. Еще о двух сегодня сообщили источники ТАСС и Telegram-канала Baza. По их данным дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. Пострадавшими являются трое сотрудников Росгвардии: двое от баллончика со слезоточивым газом, еще в одного неизвестный кинул обломок гранитного бордюра.

О других поручениях Юрия Чайки — в публикации “Ъ” «Генпрокуратура готовится к чрезвычайным ситуациям».

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».

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