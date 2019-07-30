Правительство утвердило перечень потенциально опасных пород собак

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак. Он был сформирован с соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций и опыта других стран.

В перечень вошло 12 пород собак, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород», также метисы этих видов.

Речь идет о породах акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли-кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль-дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

С 1 января 2020 года выгул потенциально опасных собак на не огороженной территории без намордника и поводка будет запрещен.

Подробнее о списке опасных пород собак — в публикации “Ъ” «Потенциально злая собака».