Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливе

Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ. В ходе трехдневного визита иранского военачальника в Москву был также подписан договор о расширении военного сотрудничества двух стран.

«Ожидается, что совместные российско-иранские учения пройдут в скором времени в Индийском океане. Учения могут пройти и в северной части Индийского океана, в том числе в Ормузском проливе»,— сообщил журналистам господин Ханзади (цитата по ТАСС). По его словам, учения могут пройти уже до конца этого года.

Хоссейн Ханзади также отметил ведение переговоров между Тегераном и Москвой по усилению взаимодействия в оборонной сфере в Каспийском море. Напомним, в начале года было анонсировано начало подготовки российско-иранских военных учений в Каспийском море.

Заявление о проведении совместных российско-иранских учений сделано на фоне растущей напряженности в зоне Персидского залива. Так попытка задержания Ираном в Ормузском проливе британского судна, шедшего по маршруту из Персидского залива в Оманский, стала очередным эпизодом танкерной войны, развернувшейся в регионе на фоне усиления санкций Вашингтона против Тегерана.

О том, как Запад обвинил Иран в новой атаке на танкеры, читайте в материале “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».