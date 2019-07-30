Циркачу заочно напомнили о статусе

Подмосковное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении влиятельного подмосковного вора в законе Олега Пирогова (Циркач). По информации “Ъ”, в ближайшие дни будет решен вопрос о его заочном аресте. По оперативной информации, покинувший Россию весной этого года неоднократно судимый Циркач контролировал преступные группировки, которые действовали в Ногинском районе Московской области, в том числе в городе Электросталь. Вору в законе, который любил бравировать своим криминальным статусом даже в беседах с правоохранителями, инкриминируется недавно включенная в УК РФ, но уже активно входящая в правоприменительную практику статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как сообщили “Ъ” в Главном следственном управлении СКР по Московской области, уголовное дело в отношении Олега Пирогова, получившего свое прозвище из-за того, что в юности он пытался выучиться на циркового артиста, было возбуждено 26 июля. Ему инкриминируется введенная в действие 1 апреля этого года по инициативе президента Владимира Путина ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Несмотря на «молодость» статьи, правоохранители сразу же начали ее активно применять. Буквально на днях, как сообщал “Ъ”, по такому же обвинению был арестован другой влиятельный подмосковный вор в законе Олег Медведев (Шишканов).

Отметим, что Олег Пирогов не только никогда не скрывал своего криминального статуса, но и любил бравировать им, в том числе и при общении с силовиками. Об этом свидетельствуют размещенные в интернете видеозаписи некоторых допросов «законника». Так, во время очередного задержания оперативниками неоднократно судимый, в том числе за хранение наркотиков Циркач прямо заявил полицейским: «Я вор в законе и этим горжусь!» На вопрос о наличии у него «клички» вор в законе демонстративно промолчал. Зато когда другой оперативник спросил о наличии у задержанного «воровского имени», господин Пирогов тут же ответил: «Циркач». При этом он отметил, что наколок у него на теле нет (по давней традиции, ворам в законе обычно наносят на плечи изображение так называемых воровских звезд). Рассказывая о себе, 42–летний уроженец Литовской ССР сообщил, что сначала проживал в Подмосковье в поселке Тарасовка, а затем в Электростали, на Юбилейной улице, 13. Последнее время Циркач представлялся безработным, а ранее, говорил он то ли в шутку, то ли всерьез, работал «копщиком на кладбище».

По данным следственных органов, Циркач был коронован в 2011 году одним из самых влиятельных на постсоветском пространстве вором в законе Асланом Усояном (Дед Хасан). Произошло это в ресторане «Каретный двор» в центре Москвы, где Дед Хасан обычно проводил свои деловые встречи. При выходе из этого заведения господин Усоян два года спустя был убит снайпером.

После своей коронации, как считает следствие, господин Пирогов стал координировать действия целого ряда преступных группировок в Московской области, контролируя главным образом Ногинский район, в том числе город Электросталь. При этом он принимал самое непосредственное участие в разделе сфер влияния между криминальными структурами.

Как пояснили “Ъ” в СКР, сейчас ведется работа по выявлению возможной причастности Циркача и к другим уголовным преступлениям. Например, в феврале этого года подмосковное Главное управление МВД сообщило о задержании под Коломной четырех подозреваемых в вымогательстве 14 млн руб. у местного предпринимателя. Потерпевший занимался разработкой и добычей песка и щебня в Подмосковье. При этом задержанные, «угрожая оружием», заставили 45-летнего бизнесмена написать четыре расписки о вымышленном долге на 6 млн руб., а также требовали передачи им имущества его фирмы. Вымогателей задержали при передаче документов о праве собственности на фирму. Задержанные, как сообщали полицейские, по предварительной информации, «действовали от имени вора в законе Циркача».

Кстати, по такому же сценарию развивается расследование и в отношении Олега Медведева (Шишкан), которого обвинили по ст. 210.1 УК, а теперь проверяют на причастность к похищению и убийству семьи подмосковного депутата.

Пока же СКР намерен в ближайшее время ходатайствовать перед судом о заочном аресте Циркача, после чего материалы на него будут направлены в Интерпол для включения данных Олега Пирогова в разыскную базу. Сам Циркач весной этого года уехал из России, по данным источников “Ъ”, в настоящее время он может скрываться в Центральной Америке.

Владислав Трифонов