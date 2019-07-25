Вору в законе не помогли культура и спорт

Мосгорсуд (МГС) признал законным и обоснованным решение Басманного суда столицы, арестовавшего до 12 сентября влиятельного вора в законе Олега Медведева (Шишканова), известного в криминальном мире как Шишкан или Олег Раменский. Ему инкриминируют недавно введенную в УК РФ статью «Занятие высшего положения в преступной иерархии». О смягчении меры пресечения Шишкану попросили в своем обращении известные певцы, бывшие и действующие спортсмены и тренеры, среди которых Лев Лещенко, Любовь Успенская, Валерий Газзаев, Юрий Семин и другие. Однако МГС обращение не убедило.

Олег Медведев участвовал в заседании апелляционной инстанции МГС по видеоконференции из СИЗО «Матросская Тишина», куда его перевели за день до рассмотрения жалоб защиты из ИВС на Петровке, 38, где «законник» находился с момента задержания. Сейчас он содержится в спецблоке, куда обычно помещают фигурантов наиболее резонансных, в том числе коррупционных дел. Перед началом заседания кто-то из сотрудников СИЗО принес арестованному чай в белой фарфоровой чашке с рисунком на блюдце. Господин Медведев не спеша, с видимым удовольствием чай выпил.

В отличие от заседания в Басманном суде, где Шишкан вел себя очень эмоционально, на этот раз он держался вальяжно.

Поддержать вора в законе в Мосгорсуд пришли полтора десятка хмурых мужчин, которые не реагировали на вопросы журналистов.

Уже в начале заседания выяснилось, что у подследственного нашлась группа поддержки и из куда более известных людей. Один из адвокатов попросил приобщить к делу обращение в поддержку арестованного с просьбой изменить ему меру пресечения на домашний арест, которое тут же и зачитал. Как оказалось, документ подписали Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также известные бывшие и действующие тренеры и футболисты Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, Никита Симонян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Юрий Гаврилов и другие. Напомним, в свое время Шишкан принимал активное участие в финансировании раменского футбольного клуба «Сатурн», который выступал в премьер-лиге. Всего ходатайство подписали 32 человека, правда, никого из них в зале суда не заметили.

Аргументы сторон с момента ареста не изменились. СКР считает Медведева вором в законе, инкриминируя ему недавно введенную в УК РФ ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет колонии). Согласно данным правоохранителей, добившись в 1992 году статуса вора в законе, Шишкан постепенно взял под контроль деятельность подмосковных преступных группировок. В частности, по версии следствия, он занимался вопросами раздела сфер влияния между ОПГ, выстраивал связи с местными органами власти, способствуя их сращиванию с криминалитетом. При его участии, считает СКР, совершались вымогательства, организовывались торговля оружием, проституция и угоны автомобилей. Также «законник», по данным следствия, взял под контроль целый ряд подмосковных предприятий, кроме того, сейчас он проверяется на причастность к ряду убийств. Отдельно в качестве доказательства статуса Шишкана упоминалась так называемая воровская звезда, выложенная на дне его бассейна, впрочем, при аресте Медведев назвал ее «розой ветров».

Сам господин Медведев и его адвокаты настаивают, что все утверждения следствия построены на публикациях в интернете и СМИ, а также показаниях самих силовиков, которые следует расценивать как их частное мнение. В отношении господина Медведева, отмечает защита, не раз проводились оперативные проверки, однако никаких уголовных дел по их результатам не возбуждалось. Также адвокат Алексей Кирсанов отметил, что статья, которая инкриминируется их подзащитному, была введена 1 апреля этого года, а все события, которые описываются в материалах дела, относятся к 1990-м годам, таким образом, следствие нарушает ст. 10 УК, устанавливающую невозможность применения принципа обратной силы для квалификации преступления.

Сам Олег Медведев поблагодарил своих друзей за поддержку, после чего заявил: «С момента задержания меня 60 бойцами ОМОНа я так и не понял обвинения».

Доводы следствия он назвал «враньем». «Я столкнулся с тенденциозностью и человеконенавистнической позицией следствия, которое всеми силами стремится причислить меня к какому-то сословию,— возмущался господин Медведев.— Но пощады точно просить не буду». Арестованный подчеркнул, что «сделал много доброго и полезного для людей», упомянув и свою деятельность в футбольном «Сатурне», и строительство одноименного стадиона, которое, по словам подследственного, на 25–30% финансировалось из его личных денег. «Я лично привел и способствовал строительству в Раменском районе завода компании Ehrmann, которая инвестировала в него €200 млн и дала работу для 200 человек»,— добавил Шишкан.

В завершение подследственный, которому еще не предъявлено обвинение (на это у следствия по закону имеется 45 суток со дня задержания), поддержал своих адвокатов, попросив отпустить его под домашний арест. Однако Мосгорсуд не убедили ни доводы Олега Медведева и его защиты, ни заступничество известных деятелей культуры и спорта. Решение Басманного суда было признано законным и обоснованным, и Шишкан остался под арестом.

Владислав Трифонов