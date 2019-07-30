Контракт на вылет

Власти Иркутской области планируют оспорить в суде требование ФАС разорвать контракт на реконструкцию аэропорта Иркутска, заключенный с «Новапортом» и «Рампорт аэро». Тем временем «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Базэл» Олега Дерипаски продолжают интересоваться активом и выступают за проведение открытого конкурса. По мнению экспертов, судебный спор между регионом и регулятором в очередной раз затянет проект.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 28 июля заявил, что власти региона, вероятно, будут оспаривать в суде решение ФАС, потребовавшей расторгнуть соглашение с инвесторами по реконструкции аэропорта Иркутска. «Мы доказываем и будем доказывать, что действуем в полном соответствии с законом. И наше право не соглашаться и, в том числе, оспаривать»,— сказал господин Левченко.

Чиновник уточнил, что пока не видел решение: «Я еще внимательно посмотрю. Я думаю, будем оспаривать». Он также сообщил, что регион выполняет требования, которые содержатся в указе президента РФ от 31 декабря 2014 года, о передаче аэропорта из федеральной в областную собственность.

«Мы должны потратить 1,1 млрд руб. на реконструкцию аэропорта, мы это делаем. Второе, поставлена задача увеличивать пассажиропоток до 3 млн человек, мы уже вышли на 2,2 млн пассажиров в год»,— сказал господин Левченко.

ФАС 24 июля предписала заново выбрать инвестора для нового терминала аэропорта Иркутска и расторгнуть ранее заключенный контракт с «Новапортом» Романа Троценко и АО «Рампорт аэро» (52,5% у United Airports Management B.V., 25% у «Ростеха», еще 22,5% у советника ОАК по науке и технологиям Бориса Алешина). Ведомство установило, что выбор инвесторов проходил с нарушениями, так как осуществлялся без конкурсных процедур, что привело «к ограничению доступа на рынок выполнения работ по реализации инвестиционного проекта строительства». Реконструкция аэропорта предусматривает строительство нового терминала для внутренних и международных перевозок, предварительная стоимость — 8 млрд руб.

В «Рампорте» “Ъ” заявили, что пока не получали решения ФАС, а из доступной резолютивной части решения «непонятно, о каких именно нарушениях идет речь». Там добавили, что компания сохраняет заинтересованность в реализации проекта, но «определение дальнейших шагов станет возможно лишь после получения и изучения мотивированного решения» ФАС, которое станет доступно в течение десяти дней. В «Новапорте» отказались от комментариев.

Интерес к конкурсу на аэропорт Иркутска, помимо «Новапорта», проявляли и два других крупных аэропортовых холдинга — «Аэропорты регионов», входящие в «Ренову» Виктора Вексельберга, и «Базэл» Олега Дерипаски.

В «Аэропортах регионов» подтвердили “Ъ”, что компании по-прежнему интересен аэропорт Иркутска и «проведение открытого конкурса отвечает в первую очередь интересам региона, так как позволяет получить лучшие условия для развития аэропорта».

В «Аэропорт девеломпент» (входит в «Базэл») также заявили, что компания сохраняет заинтересованность в развитии аэропорта Иркутска и «всегда призывала региональные власти к проведению открытого конкурса на привлечение инвестора».

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что реконструкцию иркутского аэропорта необходимо было начинать еще несколько лет назад. Ни десятилетний терминал внутренних линий, ни построенный гораздо раньше международный терминал, ни аэродром не удовлетворяют текущие потребности и ограничивают реализацию туристического потенциала региона. Единственной причиной задержки эксперт считает действия властей региона, которые уже долгое время не могут передать объект инвестору: «Судебные разбирательства приведут к очередному переносу реализации проекта».

Екатерина Еременко, Иркутск; Данила Моисеев, Герман Костринский