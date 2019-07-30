Аптекам предъявят налоги

Региональные аптечные сети просят спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра финансов Антона Силуанова не отменять для них единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения (ЕНВД и ПСН). Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в середине июля. В случае его вступления в силу 40% рынка будет вынуждено поднять цены не менее чем на 5% и закрыть убыточные точки в отдаленных населенных пунктах, предупреждают фармритейлеры.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» (АСНА; объединяет более 8 тыс. точек), направленное спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру финансов Антону Силуанову и бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой принять во внимание негативные последствия вступления в силу законопроекта об отмене ЕНВД и ПСН для российского аптечного рынка. Сейчас в системе ЕНВД работает 40% аптечного рынка, причем в некоторых регионах, например, Северного Кавказа, доля таких организаций достигает половины, следует из письма. При отмене ЕНВД деятельность этих аптек станет убыточной и им придется повысить цены на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП. Причем некоторые аптеки все равно не справятся с нагрузкой и будут вынуждены уйти с рынка, говорится в письме.

Исполнительный директор СРО Виктория Преснякова подтвердила “Ъ” подлинность письма. Она отмечает, что в случае отмены льготного налогообложения расходы аптечных сетей возрастут не менее чем на 20%, в том числе на расширение штата и реорганизацию бухгалтерии, так как сейчас ЕНВД позволяет руководителю аптеки самостоятельно вести налоговую отчетность.

Отмена ЕНВД и ПСН для организаций, реализующих маркированную продукцию, в частности, лекарства, обувь и одежду из натурального меха, предусмотрена в рамках законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Документ был принят Госдумой в первом чтении 10 июля 2019 года. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе Минфина, эти категории товаров были выбраны в том числе из-за того, что при их торговле больше всего недобросовестной конкуренции между крупным бизнесом, уплачивающим все налоги, и мелким, который не платит ничего. В Госдуме и аппарате Бориса Титова на запросы “Ъ” не ответили.

Владелец брянской аптечной сети «Ритм» Олег Маринов рассказал “Ъ”, что в случае отмены льготного налогообложения расходы возрастут до 2,5 раза, из-за чего придется закрыть не менее 30% аптек сети. По его словам, сейчас она включает в себя 30 точек. Господин Маринов отметил, что из-за возрастающей конкуренции со стороны крупных федеральных фармритейлеров за последние два года оборот компании уже сократился на 40%. Новгородской сети «Здоровье» (28 аптек) придется закрыть не менее 25% точек, рассказала “Ъ” ее совладелец Ольга Хруцкая. По ее словам, это будут аптеки, находящиеся в отдаленных населенных пунктах области, которые станут убыточными. Помимо этого, сети придется поднять цены на ассортимент, не входящий в ЖНВЛП, примерно на 5%, отметила она. В целом в случае отмены льготного налогообложения расходы «Здоровья» увеличатся ежегодно в среднем до 6 млн руб., тогда как за первое полугодие 2019 года доход всей сети составил 2 млн руб., пояснила Ольга Хруцкая.

Управляющий партнер «Проектирования систем управления» Павел Лисовский сомневается в том, что повышение цен на лекарства поможет выжить всем аптечным сетям: «Из-за падения реальных доходов потребители не смогут позволить себе покупать дорогие препараты». Некоторые крупные игроки фармрынка с нетерпением ждут поправок к Налоговому кодексу. Так, в ГК «Протек» Вадима Якунина, куда входит аптечная сеть «Ригла» (2,5 тыс. точек), считают, что отмена ЕНВД поспособствует повышению прозрачности взаимоотношений дистрибутора и аптеки. Об этом заявлял РБК гендиректор входящего в ГК дистрибутора ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский, отмечавший, что все игроки фармацевтической розницы наконец окажутся в равных условиях.

Крупные аптечные сети пострадают в связи с отменой ЕНВД и ПСН в меньшей степени, отмечает Павел Лисовский. По его словам, часть из них не использует систему льготного налогообложения, а у тех, кто ее применяет, достаточно ресурсов для минимизации затрат. Уход с рынка небольших игроков позволит крупным аптечным сетям укрепить свои позиции, добавляет господин Лисовский.

Мария Котова