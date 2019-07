В аптеках заметили провал

Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении. Причиной участники рынка и эксперты называют снижение реальных доходов населения. Фактор не новый, но в этом году ситуацию усугубило то, что из-за повышения НДС выросли цены на товары и услуги, вынудив покупателей экономить на лекарствах.

В июне 2019 года продажи лекарств в аптеках сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 4,7%, до 386,6 млн упаковок. Это следует из отчета DSM Group, с которым ознакомился “Ъ”. В денежном выражении падение составило 2,4%, до 73,9 млрд руб.

Продажи аптек в июне падают второй год подряд, но в 2018 году сокращение составило только 1,9% в натуральном выражении и 1,8% в денежном. В июне 2017 года объем реализации лекарств в аптеках вырос на 4,9%, до 412,9 млн упаковок, а в денежном выражении — на 7,8%, до 77 млрд руб., уточнили в DSM Group.

В июне 2019 года наибольшее падение в денежном выражении показали группы противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (на 12,5%), в частности противовирусные средства «Анаферон детский» производства НПФ «Материа Медика Холдинг» (на 25,3%) и «Виферон» от компании «Ферон» (на 22,4%). На 9% сократились продажи противомикробных препаратов, в первую очередь за счет «Ингавирина» «Валенты фарм» (падение на 40,1%) и «Эргоферона» от «Материа Медика Холдинга» (на 38,6%). На 6,9% уменьшились продажи препаратов для лечения заболеваний респираторной системы. В последней группе больше всего упали продажи лекарств для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (на 11,5%).

Показатели региональных фармритейлеров также падают. Так, продажи like for like воронежской аптечной сети «Фармия» в июне 2019 года сократились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает ее CEO Роман Кубанев. По его словам, в 2018 году такого падения относительно 2017 года не было.

Гендиректор сети «Ригла» (ее продажи в июне также сократились) Александр Филиппов связывает падение с отсутствием роста реальных доходов населения на фоне подорожания товаров и услуг из-за повышения с 2019 года НДС. В этих условиях потребителю приходится экономить и использовать имеющиеся у него запасы лекарств, отмечает господин Филиппов.

При этом на фоне падения доходов населения средняя стоимость упаковки лекарств выросла на 2,3%, до 191,1 руб.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, переходить на более дорогие препараты потребители вынуждены в том числе из-за того, что лекарства низкого ценового сегмента вымываются из аптечного ассортимента. Аптекам невыгодно торговать большим количеством дешевых препаратов, отмечает эксперт.

В целом по итогам полугодия 2019 года коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года. Так, в натуральном выражении падение составило 3,9% — с 2,615 млрд упаковок за аналогичный период 2018 года до 2,514 млрд упаковок, следует из отчета DSM Group. В денежном выражении продажи за шесть месяцев выросли на 0,6%, до 489,7 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года продажи аптек выросли на 4,5%, до 2,6 млрд упаковок, за аналогичный период 2017 года — на 6,3%, до 2,503 млрд упаковок, 2016 года — на 0,5%, до 2,355 млрд упаковок.

Впрочем, по оценкам Александра Филиппова, сейчас наступает период, когда потребитель вынужден возвращаться в аптеки за ассортиментом, ставшим для него необходимым. Топ-менеджер уверен, что рынок начнет расти, найдя новый минимальный набор товаров, необходимых потребителю.

Мария Котова