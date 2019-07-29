«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения болельщиков в Ростове

Футбольный клуб «Спартак» попросил Генеральную прокуратуру России проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов в отношении болельщиков московской команды на стадионе в Ростове-на-Дону. После матча «Спартак-Ростов» между бойцами ОМОНа и фанатами красно-белых произошли столкновения, в результате которых были задержаны восемь человек, а один обратился за медицинской помощью.

«Клуб просит (Генпрокуратуру.— “Ъ”) провести проверку»,— сообщили в пресс-службе «Спартака» (цитата по ТАСС).

21 июля сразу по окончании матча между клубами «Ростов» и «Спартак» на ростовском стадионе «Росто-Арена» в соцсетях появились видеозаписи избиения сотрудниками Росгвардии болельщиков «Спартака». На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа валят несколько человек на пол и бьют дубинками. В «Спартаке» заявили, что применения грубой силы со стороны ОМОНа можно было избежать, а задержание подозреваемого в использовании пиротехники провести точечно, «не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2 тыс. человек более чем на полчаса после завершения матча».

Российская премьер-лига встала на сторону правоохранителей, назвав их действия «корректными», и оштрафовала «Спартак» на 40 тыс. руб. за использование болельщиками пиротехники.

Подробнее об инциденте после матча читайте в материале “Ъ” «Недолго файер полыхал».