РФС вынес решение по инциденту после матча «Ростов» - «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить регламент обеспечения безопасности на стадионах с учетом предложений всех заинтересованных сторон, сообщается на сайте союза. Поводом для такого решения послужил инцидент с избиением болельщиков правоохранителями на стадионе «Ростов-Арена» после матча «Ростов» - «Спартак».

РФС установил, что во время матча болельщики московского клуба использовали три взрывпакета и зажгли один файер, что является угрозой безопасности. Чтобы задержать нарушителей, полицейские ограничили выход болельщиков из подтрибунного помещения. В результате возникла давка.

«РФС убежден, что ответственность должна быть персонифицированной. Недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики, которые не нарушали порядок. Выход со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям», - сказано в сообщении.

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС ФК «Спартак» оштрафовали на 40 тыс. руб. за использование болельщиками пиротехники.

В РФС также отметили, что ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб.

Подробнее об инциденте читайте в материале „Ъ-Юг“ «Недолго файер полыхал»

Дарья Голякова