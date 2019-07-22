Недолго файер полыхал

В минувшую субботу после окончания матча «Ростов» — «Спартак» произошли столкновения между сотрудниками Росгвардии и болельщиками московского клуба. Последние обвинили правооохранителей в неоправданном применении силы. В самом ведомстве утверждают, что сотрудники приняли необходимые меры для пресечения хулиганских действий со стороны болельщиков и действовали для обеспечения правопорядка и общественной безопасности.



Сразу по окончании субботнего матча между клубами «Ростов» и «Спартак» на ростовском стадионе «Росто-Арена» в соцсетях появились видеозаписи избиения сотрудниками Росгвардии болельщиков «Спартака», которые находились в подтрибунном помещении «Ростов-Арены». На кадрах видно как сотрудники ОМОНа валят несколько человек на пол и бьют дубинками.

Как рассказал Sports.ru автор роликов Николай Сурин, после матча около 2-3 тысяч болельщиков «Спартака» оказались заперты в подтрибунном помещении. Около получаса их отказывались выпускать на улицу, как отмечает Сурин, было очень душно и люди начали «нервничать». Болельщики начали конфликтовать со и стюардами, которые преградили им путь. «Вдруг люди начинают падать, меня кто-то толкает, я падаю в стену. Оборачиваюсь: сзади в толпу со спины влетает ОМОН с дубинками и начинает всех валить. А люди стоят с детьми»,— рассказал он. Спустя 40 секунд после появления Росгвардии мужчина смог подняться с пола и начал записывать видео.

В пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области в свою очередь заявили, что сотрудники ведомства действовали «в интересах правопорядка и общественной безопасности». Случившееся в ведомстве объясняют некорректным поведением болельщиков во время матча — по версии ведомства, они зажигали файеры и петарды, а один из них ударил контролера-распределителя. «Сотрудниками Росгвардии были приняты необходимые меры для пресечения хулиганских действий»,— сказано в сообщении. Уточняется, что задержаны и переданы полиции восемь человек.

Российская премьер-лига стала на сторону правоохранителей. «По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что <...> стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети интернет»,— сказано в официальном заявлении, опубликованном на сайте РПЛ. Применение силы правоохранителями в РПЛ объясняют тем, что болельщики якобы пытались «отбить» нарушителей, которых пыталась задержать полиция. «По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции»,— сказано заявлении РПЛ.

В сообщении также сказано, что после инцидента один человек обратился за медицинской помощью.

В заявлении ФК «Спартак», опубликованном на сайте клуба, сказано, что ФК возмущен «действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины». В клубе убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, а задержание подозреваемого в использовании пиротехники провести точечно, «не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2 тыс. человек более чем на полчаса после завершения матча».

ФК «Ростов» и власти Ростовской области инцидент никак не прокомментировали.

Кристина Федичкина