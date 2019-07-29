Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос с 13,9% до 14,3%, следует из поступившего в “Ъ” отчета Росстата. Так, у 20,9 млн россиян доходы в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума. Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10 753 руб.

В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Прирост показателя в Росстате объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

С апреля 2019 года Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах граждан в связи с переходом на новую методику их подсчета. За последние пять лет реальные доходы граждан падали (с 2014 по 2018 год — на 11%, а в январе 2019 года — еще на 1,3% «год к году»).

О новой методологии исчисления уровня бедности в России читайте в материале “Ъ” «Бедность получила новые измерения».

О том, как правительство намерено увеличивать доходы россиян, читайте в материале “Ъ” «Уполовинить бедность».