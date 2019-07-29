Суд обязал ИКМО «Коломна» пересмотреть решение об отказе в регистрации представителям «Яблока»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск семи кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко», среди которых известный активист Федор Горожанко, к ИКМО «Коломна». Они требовали отменить незаконные отказы в регистрации, а также последующую отмену этого решения.

Параллельный иск к муниципальной комиссии подали кандидаты от партии «Единая Россия», которые требовали отменить регистрацию кандидатов от оппозиции, которая наступила вследствие принятых ранее незаконных решений. Председатель ИКМО «Коломна» Полина Эткинд в суд не явилась.

В итоге было принято решение удовлетворить требования всех истцов, а затем отправить в ИКМО документы для пересмотра решения. Постановление суда вступает в силу через пять дней. Кроме того, суд направил обращение в городскую избирательную комиссию, в котором возложил контроль за исполнение решения на нее. Отчет ожидают в течение недели.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что представителя «Яблока» Федора Горожанко задержали по подозрению в мелком хулиганстве в ИКМО «Екатерингофский», где он является членом комиссии с правом совещательного голоса. Одновременно с этим оппозиционер подал документы на регистрацию в ИКМО «Коломна».

Олег Дилимбетов