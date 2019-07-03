Независимых кандидатов пропустили вне очереди

Городской избирком Санкт-Петербурга обязал вчера избирательную комиссию муниципального округа (ИКМО) Полюстрово принять документы у тех кандидатов в депутаты, которым мешала искусственно созданная очередь, несмотря на то что сроки подачи документов завершены. Представителей ИКМО Екатерингофский обязали принять главу петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева 3 июля и оформить его документы без очереди. Эксперты отмечают, что решения горизбиркома (ГИК) могут быть оспорены в суде как сейчас, так и после выборов. В ЦИКе накануне заявили, что больше не видят оснований для отмены муниципальных выборов, о возможности которой ранее говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Горизбирком Петербурга на заседании во вторник потребовал от ИКМО Полюстрово и Екатерингофский принять документы у независимых кандидатов в муниципальные депутаты, которые ранее столкнулись с искусственно созданными препятствиями при подаче необходимых документов. Если документы приняты не будут, вопрос будет решаться через правоохранительные органы, пообещали в городской избирательной комиссии. Отметим, что в Полюстрово закончились сроки выдвижения кандидатов. Городская избирательная комиссия рассмотрела жалобы девяти кандидатов на намеренное воспрепятствование их выдвижению и постановила немедленно принять их документы. В Екатерингофском в качестве кандидата в муниципальные депутаты пытался зарегистрироваться глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, которого дважды избили при попытке подать документы. Горизбирком предписал ИКМО Екатерингофский принять документы господина Шуршева в любое время 3 июля, в противном случае разбираться в случившемся будут правоохранительные органы. В Екатерингофском на избиения и последующее задержание полицией также жаловались активисты Федор Горожанко и Красимир Врански.

Во вторник представители проекта «Объединенные демократы», поддерживающего выдвижение независимых кандидатов в муниципальные депутаты, сообщили, что муниципальные комиссии продолжают создавать препятствия для регистрации и игнорируют заверения горизбиркома. По данным «Объединенных демократов», лидируют по числу нарушений Петроградский, Московский, Красногвардейский, Выборгский и Адмиралтейский районы Петербурга. Так, в Петроградском районе кандидату «Объединенных демократов» предлагали 500 руб. за участие в «фейковой очереди» и 1500 руб. за «исключение самовыдвиженца из общей очереди». Также отмечен случай, когда претендента выгнали из ИКМО, повредили мобильный телефон и пожаловались в полицию на попытки препятствовать работе комиссии. В Московском районе сообщили о необоснованных отказах в регистрации кандидатов, в том числе под предлогом отсутствия электроэнергии. В Полюстрово члены комиссии отказывались работать, не отвечали на звонки или «регистрировали только своих кандидатов», рассказала кандидат Елена Гриненко. По ее словам, председатель комиссии заявил ей, что «горизбирком для них не указ», а после вызова полиции отказался допустить ее сотрудников в помещение. «Нарушения имеют системный характер, речь идет о десятках муниципалитетов»,— заявил господин Врански. Он считает, что выборы муниципальных депутатов подлежат отмене, поскольку ряд комиссий «саботируют выборы, конституцию и право людей на выборы». Активист считает, что горизбирком либо «потворствует», либо не может воздействовать на ИКМО. Он также предложил распустить горизбирком и отменить губернаторские выборы, также намеченные на 8 сентября. В отношении ряда председателей ИКМО «Объединенные демократы» требуют возбудить уголовные дела за воспрепятствование проведению выборов.

Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге: она «поручила правовикам проработать такую возможность, если это безобразие не удастся остановить». Но 1 июля заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев сообщил, что поводов для отмены муниципальных выборов в ЦИКе не видят: «Мы считаем, что для отмены выборов были определенные основания по некоторым комиссиям, но на сегодняшний день уже многое, если не все, исправлено». Господин Булаев сообщил, что большинство ИКМО в Петербурге «работает в штатном режиме», и выразил надежду, что оставшиеся проблемы удастся решить 2 июля. Жалоб на ход подготовки к выборам губернатора Петербурга единицы, сообщил заместитель председателя ЦИКа.

Решение горизбиркома относительно ситуации в Полюстрово и Екатерингофском политолог Александр Асафов назвал «беспрецедентным», он считает, что оно способно «вернуть процесс в правильное русло». Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предположил, что решение ГИК могут оспорить как до, так и после голосования: «ИКМО напрямую не подчиняются горизбиркому. Муниципалитеты сейчас могут действовать в рамках данного решения, но потом депутаты нынешнего состава совета могут обратиться в суд». «Идет борьба за то, чтобы улучшить образ избирательной кампании в Петербурге,— считает господин Солонников.— Но эта ситуация — повод, чтобы задуматься над возможностью изменения избирательного законодательства. Не факт, что вынесенные ГИК решения будут приняты всеми участниками избирательного процесса. Ситуация сложная, и я бы пока не говорил о стопроцентной победе здравого смысла».

Олег Дилимбетов, Танат Карпыков, Санкт-Петербург