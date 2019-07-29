Из-за лесных пожаров режим ЧС введен в Красноярском крае и Иркутской области

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично — в Бурятии, сообщило МЧС России. По состоянию на 29 июля в Восточной Сибири огонь охватил территорию площадью 1,6 млн га.

«Наиболее "горимыми" субъектами остаются — Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область»,— говорится в распространенном ведомством релизе.

Всего в округе зафиксировано 232 пожара, из них 137 действуют в Иркутской области, 94 — в Красноярском крае. Гарь от лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, распространилась на соседние регионы — Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и достигла уральских городов.

«Гринпис» уже направил петицию к Госсовету России с требованием принять срочные меры для ликвидации лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, назвав ситуацию «настоящей экологической катастрофой». По данным организации, пройденная лесными пожарами площадь превышает уже 11 млн га.

О том, как дым от лесных пожаров в Восточной Сибири достиг уже Урала, читайте в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо».