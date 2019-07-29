Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе превысила 1,6 млн га

Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе к утру 29 июля превысила 1,6 млн га, сообщил Сибирский информационный центр. Всего в округе зафиксировано 232 пожара, из них 137 действуют в Иркутской области, 94 — в Красноярском крае. По данным на 26 июля, огонь охватывал территорию площадью 1,4 млн га.

По мнению сибирского полпреда президента Сергея Меняйло, региональные власти должны обеспечить реализацию превентивных мер, предотвращая переход огня на населенные пункты и объекты экономики. «В населенных пунктах, подтвержденных задымлению, нужно принять дополнительные меры по минимизации воздействия задымления, обеспечить граждан необходимой медицинской помощью»,— сказал полпред на совещании в понедельник.

Ранее «Гринпис» создал петицию к Госсовету России с требованием принять срочные меры для ликвидации лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, назвав ситуацию «настоящей экологической катастрофой». По данным организации, пройденная лесными пожарами площадь превышает уже 11 млн га. Обращение подписали свыше 100 тыс. человек. На прошлой неделе советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов заявлял, что в Иркутской области ведомство не собирается использовать авиацию для тушения лесных пожаров, так как это экономически невыгодно.

Напомним, лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области начались в июле. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всей Иркутской области, в Красноярском крае — только в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. На прошлой неделе дым от пожаров перекинулся на соседние сибирские регионы — Алтайский край, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, а также достиг Урала.

Илья Галагуз, Новосибирск