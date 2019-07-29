В Ленобласти создадут карту по раздельному сбору мусора

На территории Ленобласти планируется создать экологическую карту — реестр организаций, ведущих раздельный сбор мусора. На ней будет собрана информация о том, где и куда в каждом из районов области можно сдать определенный вид отходов для их дальнейшей переработки. Вопрос систематизации работы по данному направлению обсуждался на круглом столе, проведенным региональным оператором по обращению с ТКО в Ленобласти при поддержке экологического движения «РазДельный Сбор» и управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами.

Реализовать проект предполагается совместными усилиями — регоператора, НКО и правительства Ленобласти. В каком формате (на базе recyclemap, либо отдельной картой) это будет сделано, в настоящий момент обсуждается. Планируется, что экологическая карта будет создана до конца текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти вводится компенсация оплаты услуг по обращению твердых коммунальных отходов. Согласно новой схеме, для пожилых жителей региона, достигших 70 лет, льгота по платежам за уборку мусора составит 50%, для достигших 80 лет — 100%.