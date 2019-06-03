В Ленобласти введут льготы по платежам за уборку мусора

В Ленобласти вводится компенсация оплаты услуг по обращению твердых коммунальных отходов. Соответствующие поправки будут внесены в Социальный кодекс региона. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, таким образом местные власти хотят расширить меры социальной поддержки граждан.

Согласно новой схеме, для пожилых жителей Ленобласти, достигших 70 лет, льгота по платежам за уборку мусора составит 50%, для достигших 80 лет — 100%. Кроме того, ежегодная выплата по компенсации затрат также предусмотрена для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан со средним доходом ниже величины прожиточного минимума.

Напомним, что с 1 апреля 2019 года в Ленобласти начался переход на новую систему обращения с ТКО. Пилотным районом для отработки новых схем оплаты, сбора, транспортировки, сортировки и захоронения отходов выбран Приозерский район.