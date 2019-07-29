Строительство терминала в Вистино за 16 млрд рублей признали масштабным инвестпроектом

Компания ООО «Ультрамар» приступает к активной стадии реализации инвестиционного проекта по строительству промышленно-логистического парка в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района Ленобласти. Данный проект признан масштабным инвестиционным проектом, что дает инвестору право арендовать земельный участок без прохождения процедуры торгов. Распоряжение об этом подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящий момент для размещения нового проекта в Вистино подобраны семь земельных участков общей площадью более 155 га. Планируемый объем инвестиций в строительство комплекса по хранению и перевалке минеральных удобрений составит 16 млрд рублей. На первом этапе — к середине 2020 года — планируется создать мощности по перевалке 5 млн тонн грузов в год, на втором этапе — к 2022 году — предполагаемая перевалка грузов должна увеличиться до 12 млн тонн в год. Общая площадь комплекса составит более 200 га.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что содействие «Ультрамару» в финансировании данного проекта окажет ПАО «Сбербанк».