Враги без границ

Супербактерии, устойчивые к антибиотикам, похоже, вырвались из больниц и лабораторий на оперативный простор («Огонек» предупреждал об этой угрозе в № 5 за 2016 год и в № 33 за 2018 год). Сегодня их можно встретить на пляжах, в фитнес-залах и на детских площадках. В России специалисты оценивают ситуацию как критическую, прогнозы в мире — еще тревожнее.

Больница в Мосуле (север Ирака) уже пару лет имеет специально выделенную зону: сюда привозят пациентов с суперинфекциями, которые не поддаются лечению привычными антибиотиками. Медики миссии «Врачи без границ» утверждают, что таковых среди поступающих больных уже треть.

О том, что Ближний Восток превращается в очаг распространения устойчивых к новейшим видам антибиотиков бактерий, на Западе начали говорить несколько лет назад, когда стало известно о гибели американских военных, подхвативших разновидность резистентных (устойчивых к антибиотикам) Acinetobacter baumannii. Со временем этот штамм даже получил особое название — иракская бактерия. Сейчас говорят уже о нескольких штаммах, которые буквально оккупировали Ближний Восток. Специалисты описывают происходящее как бесшумное цунами, которое грозит погрузить современное человечество во мрак Средневековья, когда инфекции выкашивали миллионы людей. Так что же это за бактерии и почему они вырвались на оперативный простор?

«Пятнадцать лет назад использование антибиотиков в том же Ираке довольно неплохо регламентировалось, так как здесь была хорошая медицинская система,— рассказывает медсестра Карен Ясен из организации «Врачи без границ».— Но общий хаос, который принесла в регион война, начавшаяся в 2003-м, антисанитария и отсутствие хоть какого-то контроля за использованием антибиотиков привели к полной деградации в данной сфере. Сегодня мы то же самое видим в Сирии».

Эксперты ВОЗ говорят, что некоторые врачи на Ближнем Востоке «раздают антибиотики как конфеты». И это не может не сказаться на ситуации в других странах.

«Бактерии не знают границ,— объясняет «Огоньку» директор лондонского Музея науки Иан Блэтчфорд, который привез в Москву выставку «Супермикробы, борьба за жизнь».— Если вы бесконтрольно употребляете антибиотики в одном конце света, то рано или поздно увидите устойчивых к этим лекарствам бактерий совсем в другой точке мира».

Красноречивой иллюстрацией этих слов служит недавнее исследование Университета Ньюкасла (Великобритания). Специалисты изучили образцы почв в одном из самых чистых (как считалось до сих пор) месте на Земле — в районе Конгсфьордена на Шпицбергене. К их полному изумлению, здесь были обнаружены устойчивые к «антибиотикам последней надежды» гены, в том числе ген blaNDM-1, который обеспечивает бактериям невосприимчивость к препаратам против туберкулеза. Три года назад его впервые обнаружили в городских водоемах Дели — столицы Индии. За это время он преодолел почти 13 тыс. км до Арктики и колонизировал практически безлюдные территории.

Ученые во главе с профессором Дэвидом Грэмом полагают, что опасные гены могли попасть сюда в кишечнике птиц или иных животных, а также, вероятно, путешественников, приходящих в этот район. В любом случае, они уверены, что мы явно недооцениваем масштаб распространения супербактерий на нашей планете.

Как на ладони

Выставка «Супермикробы, борьба за жизнь» наглядно показывает: устойчивые к антибиотикам бактерии из чисто медицинской проблемы давно уже превратились в проблему социальную. Мало того, сегодня с этой проблемой может столкнуться каждый из нас.

Одним из важных экспонатов выставки стала уникальная работа российских специалистов НИИ антимикробной терапии ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский университет» и Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии. Они представили интерактивную AMRmap — карту резистентных бактерий, обитающих в России. На ней в режиме реального времени специалисты могут не только увидеть, какие именно опасные инфекции находятся в конкретном регионе или городе, но могут также и получить детальную информацию о конкретном лечебном учреждении. Отдельно собирается материал за пределами больниц. База регулярно пополняется и обновляется, но она уже сейчас содержит информацию об антибиотикочувствительности более чем 40 тыс. микроорганизмов, собранных на территории от Калининграда до Дальнего Востока.

«В России проблема резистентности к антимикробным препаратам приблизилась к критическому уровню, хотя пока речь идет главным образом о возбудителях инфекций внутри стационаров,— рассказал «Огоньку» главный внештатный специалист Минздрава по антимикробной резистентности, директор НИИ антимикробной химиотерапии Роман Козлов.— Число внутрибольничных инфекций в нашей стране оценивается приблизительно в 2,5 млн случаев в год».

В их числе, уточняет эксперт «Огонька», 700 тыс. случаев (28%) вызвано бактериями, которые не реагируют на самые сильные антибиотики (так называемые лекарства из «группы резерва»). Еще более угрожающей, однако, выглядит следующая цифра — 20 тыс. случаев в год (0,8%) в России составляют инфекции, вызванные бактериями, которые вообще не реагируют на все известные классы антибиотиков.

По словам Романа Козлова, столь стремительное развитие инфекций, вызванных устойчивыми бактериями, зачастую сводит на нет дорогостоящее высокотехнологическое лечение, включая операции на сердце, трансплантацию органов и пересадку костного мозга.

Разработанная медиками карта позволяет моделировать картину резистентности в будущем, выявлять потребность в разработке новых антибиотиков, а также сравнивать эффективность новых лекарств.

Не секрет, что с разработкой и выпуском на рынок новых антимикробных препаратов сейчас огромные проблемы: начиная с 2000-х шли работы над 22 новыми антибиотиками, однако до прилавка не дошел ни один из них. Исключение — даптомицин и фидаксомицин, но это старые разработки, которые удалось модифицировать и затем вывести на рынок. К слову, компания, сделавшая это, заработала $1 млрд. Увы, это единственный пример эффективного внедрения антимикробного препарата.

Понятно, что производить антибиотики, которые из-за резистентности бактерий за несколько лет становятся неэффективными, крайне невыгодно (менее прибыльно только производство вакцин).

Чтобы выбраться из порочного круга, два года назад в России была принята «Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года». Среди прочего она включает меры по стимулированию фармкомпаний к разработке новых препаратов, альтернативных методов лечения, профилактики и диагностики инфекционных заболеваний как у человека, так и у животных и растений. Не случайно в последнее время так много сообщений о поиске новых антибактериальных веществ в природе: российские ученые исследуют в качестве кандидата на роль нового продуцента антибиотиков то рачков из Байкала, то почву из вечной мерзлоты Якутии, то черных муравьев-древоточцев.

Впрочем, есть мнение, что будущее — за принципиально новыми препаратами. Например, за так называемыми звездообразными белками, которые первыми получили в 2016-м ученые из Университета Мельбурна (Австралия). По сути, они создали новый тип синтетических молекул — особые пептидные полимеры, имеющие форму звездочек с острыми краями, которые буквально вспарывают бактерии, но не причиняют вреда обычным клеткам. В основе — натуральные белки, производимые нашей иммунной системой для борьбы с инфекцией. Тесты звездообразных белков на мышах показали успешное лечение инфекций, вызванных суперинфекциями. Есть надежда, что звездообразные белки смогут заменить антибиотики.

Еда не для всех

Считается, что помимо военных конфликтов очагами воспроизводства супербактерий становятся животноводческие фермы, пищевые комбинаты и очистные сооружения больших городов. В апреле, например, были опубликованы данные масштабной проверки образцов, собранных на двух десятках станциях водоочистки в городах Великобритании: они впечатляют.

Скажем, ученые из Кембриджского университета нашли супербактерии не только в сточных водах, но и в уже очищенной воде. Во всех образцах присутствовало сразу несколько штаммов энтерококка Enterococcus faecium, неуязвимого для действия ванкомицина — «антибиотика последней надежды», а также ампициллина и других пока эффективных лекарств.

Впрочем, не менее громкой в свое время стала другая новость — о том, что в Россию из Индии пришли супербактерия Klebsiella pneumoniae, штамм которой оказался устойчивым к 26 разрешенным в стране антибиотикам. Первыми ее обнаружили медики в ряде больниц Санкт-Петербурга.

«Нам давно пора усвоить, что в мире действительно все взаимосвязано,— настойчиво подчеркивает директор лондонского Музея науки Иан Блэтчфорд.— Те антибиотики, которые применяются в сельском хозяйстве, попадают в воду, а оттуда распространяются на большие территории. Любое массовое производство продуктов, особенно мяса, молока и сыра, становится очагом распространения супербактерий».

Например, в России антибиотики в пищевых продуктах маркируются как пищевая добавка Е700 — Е800. По мнению экспертов, сегодня как у нас, так и в мире не существует эффективных мер контроля пищевых продуктов по части содержания в них всех ныне используемых антибиотиков. Всего, напомним, известно несколько тысяч разнообразных натуральных и синтетических веществ, применяемых в качестве антибиотиков, при этом в России мониторят только несколько видов антибиотиков. По данным Роспотребнадзора, положительные пробы обнаруживают в 0,5% продуктов. Чаще всего в молоке и молочных продуктах.

«При сохранении нынешних темпов роста антибиотикорезистентности к 2050 году потери мировой экономики от этой проблемы составят до 7% ВВП, то есть около $210 трлн,— прогнозирует Роман Козлов.— Поэтому Всемирной организацией здравоохранения проблема устойчивости к антибиотикам уже сейчас воспринимается как угроза глобальной стабильности, а на уровне отдельных стран — и как угроза национальной безопасности».

В самом деле, уже сегодня супербактерии — причина смерти почти 700 тыс. (!) человек в год. По прогнозам ученых, к 2050 году число летальных исходов грозит вырасти до 10 млн. Именно поэтому специалисты, помимо стимуляции производителей фармпрепаратов, призывают вкладываться и в просвещение населения. Посчитано, например, что в среднем 7 из 10 пациентов, пришедших на прием с простудой, просят им назначить антибиотик. На Западе врачи проходят даже специальные тренинги, на которых их учат отказывать таким пациентам, разъясняя вред неоправданного потребления антибиотиков.

Еще деталь. Сейчас вкладываются серьезные средства в создание быстрого, недорогого и точного диагностического теста, который позволит определить, чем именно вызван недуг (от ангины до пневмонии) — вирусом или бактерией, а это сразу же исключит львиную долю бесполезных назначений антибиотиков. Чтобы поощрить исследования, правительство Великобритании учредило специальную номинацию в рамках известной премии Longitude. Научной группе, первой создавшей долгожданный тест, достанется не только благодарность потомков, но и солидный приз в 8 млн фунтов стерлингов.

Елена Кудрявцева («Огонек», № 18 от 13.05.2019)