Что ждет россиян в августе 2019 года Краткий обзор основных законодательных изменений

С 1 августа от уплаты НДФЛ освободятся доходы граждан, полученные по ипотечным каникулам. Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, не будет признаваться доходом налогоплательщика. От НДФЛ также освободятся доходы физических лиц, полученные ими при компенсации ипотечного кредита в размере 450 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей.

Что такое ипотечные каникулы и как ими воспользоваться — в материале “Ъ”.

С 1 августа повысится пенсия работающих пенсионеров. Сумма доплаты будет рассчитана из средств, поступивших на индивидуальные счета пенсионеров от работодателей. Как сообщает ПФР, максимальная прибавка не может быть более 3 пенсионных баллов, что составляет 244,47 руб.

Как россиян научат копить себе на пенсию — в материале “Ъ”.

С 1 августа, согласно программе «Дальневосточный гектар», граждане смогут получить земельные участки в безвозмездное пользование на территориях Бурятии и Забайкальского края.

Подробнее о реализации программы «Дальневосточный гектар» — в материале “Ъ”.

С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости в простой письменной форме — без нотариального удостоверения. Если собственником является несовершеннолетнее или недееспособное лицо, отчуждаются не все доли имущества, или супруги настаивают на раздельной регистрации прав собственности, нотариальное заверение сделки остается обязательным.

Как недорого купить квартиру в Москве — в материале “Ъ”.

С 4 августа в России вступает в силу закон, направленный на стимулирование добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Застраховавшим дома и квартиры предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Перечень страховых рисков каждый регион сможет устанавливать самостоятельно: природные стихийные бедствия, техногенные катастрофы, теракты и т. д.

Как Минфин собирается стимулировать граждан страховать жилье — в материале “Ъ”.

С 6 августа Генпрокуратура РФ при проведении проверок соблюдения антикоррупционных ограничений будет взаимодействовать с иностранными банками и другими органами надзора иностранных государств.

Как Минюст собирается бороться с коррупцией — в материале “Ъ”.

С 19 августа запрещен ввоз в Россию более 5 кг фруктов или овощей и более 3 букетов цветов без фитосанитарных сертификатов. Правила будут распространяться на все виды транспорта, пересекающего границу Евразийского экономического союза. Также они касаются почтовых отправлений.

Подробнее о правилах ввоза в Россию овощей, фруктов и цветов — в материале “Ъ”.

С 21 августа ужесточаются требования к складам хранения алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую тару. Склады должны быть изолированы от служебных и подсобных помещений, а также оборудованы освещением и приборами, измеряющими температуру и влажность воздуха. Новые правила должны будут соблюдать и производители, и оптовые продавцы.

Андрей Егупец