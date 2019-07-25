Льготы в обмен на полис

Минфин подготовил проект доклада правительству о мотивировании граждан к заключению добровольных договоров страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Застраховавшим дома и квартиры предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Кроме того, Минфин предлагает ввести запрет на приватизацию жилья, полученного после ЧС, для тех, кто ранее не купил страховку. Эту норму ведомство продвигало еще два года назад, но тогда, по данным “Ъ”, она была заблокирована в администрации президента.

Минфин направил в Минэкономики и Минстрой проект доклада о мерах по стимулированию граждан к покупке полисов страхования жилья от ЧС. Закон о таком страховании вступает в силу 4 августа этого года. Сейчас регионы разрабатывают страховые программы, которые помимо гибели жилья от ЧС позволят страховать и бытовые риски — залив, взрыв бытового газа и так далее. Как следует из имеющегося у “Ъ” проекта, министерство предлагает ряд преференций для купивших жилищную страховку.

В частности, предлагается рекомендовать регионам вводить льготы по налогу на имущество физлиц для граждан, заключивших договор страхования от ЧС.

Жилищное законодательство Минфин предлагает изменить таким образом, чтобы установить «возможность предоставления гражданам, оплачивающим договор страхования жилого помещения на регулярной основе, льгот по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Кроме «пряников» предусмотрен и «кнут» — гражданам, заранее не позаботившимся о страховке, новое жилье взамен утраченного при ЧС предложено предоставлять без права его приватизации «в течение определенного срока».

При этом бессрочно такое жилье будет предоставляться лишь малоимущим — по договору социального найма, остальным — по договору «обычного» найма или из маневренного фонда на срок не более трех лет. Отметим, что ограничение на приватизацию жилья, полученного взамен утраченного, содержалось в редакции первого чтения законопроекта о страховании от ЧС, ставшего законом в прошлом году (вступает в действие только сейчас). Однако, по словам источника “Ъ” на рынке, по требованию администрации президента эта норма была исключена (см. “Ъ” от 17 мая 2017 года). После этого страховщики заговорили о том, что без нее закон на практике работать не будет.

Тем не менее в Минфине уверены, что у закона есть ряд преимуществ. Это возмещение потерь из расчета площади утраченного жилья, а не по социальным нормам, и то что «страховая выплата выплачивается быстрее, чем бюджетные поступления, в связи с прохождением установленных процедур». Кроме того, «стоимость страхования дешевле за счет участия в программе страхования субъектов», есть «возможность расширения страхового покрытия за счет включения в программу дополнительных рисков». В министерстве рассчитывают на скорый запуск программ регионами. «По первым итогам правоприменительной практики будут прорабатываться дополнительные меры стимулирования граждан к страхованию своего жилья»,— сообщили “Ъ” в министерстве.

Ранее страховое лобби просило Минфин разрешить региональным властям использовать еще не утвержденную Минюстом методику Минфина по разработке страховых программ (см. “Ъ” от 18 июля). В министерстве “Ъ” сообщили, что Всероссийскому союзу страховщиков (ВСС) методика передана «в целях предварительной проработки вопросов организации страхования жилья с участием страхового сообщества и регионов».

В Минфине не взялись оценить эффект от внедрения предлагаемых льгот. Представители страховщиков, в свою очередь, называют эти предложения «правильными», но опасаются, что субъекты подойдут к предоставлению налоговых льгот формально. «Это будет проверкой на зрелость регионов,— говорит замглавы ВСС Евгений Уфимцев.— Минфин предоставляет им широкие полномочия, но есть опасения, что льготы будут предоставлены в минимальном объеме, о них будет формально доложено в правительство, и реальных стимулов граждане не получат». По его мнению, государство при реализации всех предложений Минфина существенно выиграет по части снижения нагрузки на бюджеты по возмещению ущерба от ЧС. Так, расходы федерального бюджета на ликвидацию последствий паводка и помощь пострадавшим в Иркутской области составили уже почти 3 млрд руб. На 22 июля, по данным Минфина, до граждан доведено 1,8 млрд руб. Отметим, что, по данным ВСС, в этой зоне бедствия было застраховано только 3,4% жилья.

Татьяна Гришина