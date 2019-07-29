В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации. Таким образом Росфинмониторинг борется с финансированием наркотиков и терроризма, сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Бизнес предупреждает о масштабных рисках для отрасли.

В документе говорится, что для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет. Ранее такого требования в законе не было, а клиенты сервисов могли пополнять кошельки наличными, не предоставляя документы.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов сообщил, что запрет затронет около 10 млн человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками. По данным ассоциации, ежегодно через электронные кошельки совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. По словам господина Достова, принятие поправок не поможет остановить финансирование наркотиков и терроризма, однако негативно скажется на доходах операторов электронных денег.

Ранее Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей, который коснется ApplePay, SamsungPay, MirPay.

О том, как платежам уточнят регулирование, читайте в материале “Ъ” «ЦБ заглянет в нероссийские кошельки».