Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay. Закон также обязует все банки подключиться к системе быстрых платежей Центробанка.

Законом вводятся понятия «платежное приложение», «поставщик платежного приложения», «платежный агрегатор». Также определяются правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежного приложения для безналичных переводов средств. При этом оператор по переводу денежных средств не имеет права предоставлять поставщику платежного приложения личные сведения клиентов.

Подробнее о том, как платежам уточнят регулирование, читайте в материале “Ъ” «ЦБ заглянет в нероссийские кошельки».