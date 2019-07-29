Более 20 человек задержаны у больницы Навального

Сотрудники полиции задержали 21 человека у городской клинической больницы №64, куда из спецприемника доставили главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «ОВД-инфо».

Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своего корреспондента Даниила Сотникова. Также был задержан журналист «Сноба» Никита Павлюк-Павлюченко. У них проверили документы и отпустили. Также был задержан юрист ФБК Александр Помазуев, сообщается в Twitter московского штаба господина Навального.

Известны имена семи задержанных: Артем Александров, Даниил Сотников, Юрий Мешков, Даниил Давыдов, Александр Головко, Андрей Филин, Александр Мокшанов. По информации «ОВД-инфо», их везут в отдел полиции по Академическому району.

Напомним, 24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток около своего дома за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Из спецприемника господина Навального госпитализировали с приступом острой аллергии.

Акция в Москве, по официальным данным МВД, собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД.

О том, как прошел несогласованный митинг, читайте в материале “Ъ” «Политический субботник».