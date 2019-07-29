МИД России считает нереалистичным возвращение Ирана к выполнению СВПД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что когда другая сторона не выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возвращение Ирана к первоначальным обязательствам нереалистично. По его словам, есть участники совместной комиссии, которые считают, что Тегеран без каких-то дополнительных оговорок должен вернуться к полному выполнению обязательств по СВПД.

«Но в нынешней ситуации это совершенно нереалистично»,— приводит «РИА Новости» выдержку из заявления господина Рябкова. Его он сделал по итогам заседания совместной комиссии по соглашению о ядерной программе Ирана.

Россия на заседании комиссии собиралась настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения сделки.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Согласно ему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

С июля Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.