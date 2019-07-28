МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном

Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы будем обсуждать график возможного осложнения ситуации в связи с объявленными ранее иранцами шагами»,— сказал он.

Господин Рябков сообщил, что на встрече будет обсуждаться вся повестка дня, начиная с того, как можно оценивать и воспринимать действия Ирана по схеме «меньшее за меньшее», заканчивая практическую реализацию Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Согласно ему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. Дональд Трамп, однако, счел, что соглашение было «основано на лжи», и обвинил Иран в несоблюдении СВПД.

С июля 2019-го Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД. В Иране также говорили, что не намерены ни с кем обсуждать свою ракетную программу.