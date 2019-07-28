Чем известен Владимир Кара-Мурза

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Кара-Мурза Владимир Алексеевич родился 24 октября 1959 года в Москве. Окончил истфак МГУ. Занимался репетиторством, подрабатывал дворником.

В 1992 году стал редактором еженедельной информационно-аналитической телепрограммы Евгения Киселева «Итоги» на «1-м канале Останкино». В 1993 году вместе с господином Киселевым и другими журналистами перешел на частный российский федеральный телеканал НТВ. В 1993–1995 годах работал корреспондентом службы информации НТВ.

В 1995–2001 годах вел на НТВ авторскую информационно-аналитическую программу «Сегодня в полночь». С 2000 года был ведущим еженедельной исторической программы «Свидетель века».

В 2001 году после смены собственника и руководства телекомпании НТВ перешел на телеканал ТВ-6, где был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Грани». После закрытия ТВ-6 перешел на новый телеканал ТВС. Был ведущим возрожденных на ТВС передач «Свидетель века» и «Грани», а также «Место печати» и «Тушите свет».

После отключения ТВС в 2003 году начал вести информационную программу «Сейчас в России» на телеканале RTVi. Одновременно был соведущим радиопередачи «Ну и денек» на «Эхе Москвы». С 2009 года на станции выходила его программа «Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой». В 2005–2018 годах также работал на радиостанции «Свобода», где вел ежедневную программу «Грани времени». На «Сетевом общественном телевидении» выходила его программа «Главное за неделю с Владимиром Кара-Мурзой».

В 2012 году был избран в состав Координационного совета российской оппозиции. Опубликовал ряд статей с критикой властей РФ, осуждал воссоединение Крыма с Россией. В 2014 году стал руководителем российского общественного сетевого движения «Открытая Россия», организованного Михаилом Ходорковским. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Григория Явлинского.

Награжден премией «Золотое перо России». Был членом Академии российского телевидения. Сын от первого брака — Владимир Кара-Мурза-младший — также общественный деятель, политик и публицист.