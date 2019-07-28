МВД сообщило о 600 задержанных в центре Москвы, которые «не являются жителями» города

Московское управление МВД сообщило о том, что «завершено разбирательство» с гражданами, задержанными на несогласованной акции, которая прошла 27 июля в центре столицы. «В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы»,— говорится в сообщении московского управления МВД.

По данным ведомства, из них более 600 человек не являются жителями столицы. Однако МВД не уточняет, идет ли речь о прописке или фактическом месте проживания.

Напомним, вчера, 27 июля, в Москве прошла несогласованная акция. Протестующие требовали допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. По данным МВД, акция в центре собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на нее пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД.

О том, как проходила акция, читайте в публикации “Ъ” «Политический субботник».