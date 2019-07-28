Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД

На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо». Глава правозащитной организации «Агора» сообщил в Telegram, что, по последним данным, задержаны 1388 человек. МВД сообщало о 1074.

Акция началась у здания московской мэрии на Тверской улице. Но оттуда полиция постепенно оттеснила людей в сторону Бульварного кольца. По официальной оценке МВД, в акции приняли участие 3,5 тыс. человек. В то же время задержанному журналисту «Новой газеты» сотрудники ОВД «Северное Чертаново» выдали протокол, в котором говорилось о 10 тыс. участников митинга, сообщил он в Facebook. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек.

Задержанных развозили по 70 различным отделам полиции, в том числе в ОВД в Новой Москве. Среди задержанных — 42 подростка. По информации издания Baza, при в потасовках с полицией получили травмы 77 человек. Один из них госпитализирован.

В числе задержанных оказались незарегистрированные кандидаты Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина. После 18:00 их отпустили из ОВД, тогда они призвали своих сторонников собираться на Трубной площади, уже через час там были около тысячи человек. В 19:47 Росгвардия начала разгон митингующих. Часть экс-кандидатов, в том числе Любовь Соболь и Илью Яшина, вновь увезли в участки.

Госпожу Соболь позже отпустили, так как у нее есть ребенок, не достигший 14-летия. Как сообщил ТАСС адвокат господина Яшина Михаил Бирюков, утром воскресенья, 28 июля, его подзащитный находился в отделе полиции «Московский» в Новой Москве. Суд рассмотрит вопрос о его аресте 29 июля, до это времени политик останется в участке.

О том, как проходила акция, читайте в публикации “Ъ” «Политический субботник».