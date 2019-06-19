Utair денег с неба не хватает Компания не смогла обслуживать кредиты даже в высокий сезон

Utair собирается допустить второй подряд дефолт по семилетнему синдицированному кредиту на 15,4 млрд руб., хотя сейчас благодаря летнему сезону должна иметь высокие доходы. По информации “Ъ”, Utair может направить на погашение процентов по кредитам средства, вырученные от продажи 50% хендлинговой структуре UTG, но сделку закроют не раньше августа. Пока же отсутствие платежей парализовало переговоры с банками о реструктуризации долга.

Utair отказалась в полном объеме возобновить платежи по выданному синдикатом банков в 2015 году семилетнему кредиту на 15,4 млрд руб. Перевозчик заявил, что до конца недели выплатит только 109,2 млн руб., оставшуюся часть платежа он переносит на неопределенный период. Ни в авиакомпании, ни в банках не раскрывают сумму платежа, которую компания должна была внести. Фактически Utair допускает повторный дефолт по кредиту.

Компания должна платить проценты по нему дважды в год — в июне и декабре, к погашению «тела» кредита она еще не приступила.

В декабре 2018 года Utair заявила о приостановке платежей из-за негативных финансовых результатов, тогда в компании обещали возобновить обслуживание долга в июне.

У Utair также есть 12-летний кредит перед тем же синдикатом банков (Сбербанк, «Россия», «Траст», Юникредитбанк, МТС-банк и другие) на 23,7 млрд руб., его она исправно обслуживает, поскольку ставка по нему всего 0,01%. Еще один семилетний кредит на 17,39 млрд руб. выдан авиакомпании Сбербанком. По нему в конце 2018 года также не был выполнен платеж, будет ли компания платить сейчас — не ясно.

Герман Греф, глава Сбербанка, о долге Utair, 19 марта Мы пока не видим никакого другого пути, кроме как поддержка и путь на оздоровление. Очевидно, что альтернатив просто не видно. Я не вижу пока, кто мог бы управлять компанией более эффективно.

В течение полугода, прошедшего с первого дефолта, Utair ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. В частности, авиакомпания предлагала полностью списать 12-летний кредит и половину семилетнего кредита перед синдикатом, уменьшив задолженность с 39,1 млрд до 7,7 млрд руб., но кредиторы с этим не согласились. Весной они начали требовать у Utair продажи долей в хендлинговой UTG и аэропорту Сургута (см. “Ъ” от 14 мая). В июне стало известно о предложении кредиторов продать «Ютэйр — вертолетные услуги».

Гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов заявил о готовности продать только долю в UTG (Utair владеет в ней 50%). Эксперты оценивали стоимость этой доли в 750–850 млн руб.

По словам собеседников “Ъ”, знакомых с переговорами, доля будет продана до конца лета, главным претендентом на нее считаются структуры Виталия Ванцева, собственника аэропорта Внуково.

Средства, полученные от продажи, будут направлены на погашение процентов по семилетнему кредиту. В банке «Траст» называют возобновление перевозчиком платежей «необходимым условием для обсуждения любой долгосрочной реструктуризации».

Источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров авиакомпании с кредиторами, полагает, что инициация банкротства или блокировки счетов невыгодна банкам, которые в этом случае рискуют вообще ничего не получить. «Разница между Utair и "Трансаэро" в том, что рухнувшая в 2015 году авиакомпания в первую очередь заботилась об обслуживании банковского долга, допуская просрочку по операционной деятельности, что и привело к прекращению работы. Utair, напротив, направляет свободные средства на операционку, чтобы не допустить остановки перевозок. На сегодня у авиакомпании нет долгов перед партнерами по бизнесу»,— утверждает он.

Однако источник “Ъ” в одной из российских авиакомпаний уверен, что Utair спасут только новые вливания средств независимо от того, будут они направлены государством или банками.

«В июне у перевозчиков наблюдается самый большой денежный поток за весь год. Если Utair не смогла расплатиться по процентам в июне, в августе денежный поток уменьшится, и они просто остановят (перевозки.— “Ъ”)»,— уверен источник “Ъ”. По его словам, в июне цены авиакомпаний на билеты по сравнению с прошлым годом снизились из-за демпинга Utair.

Адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов утверждает, что для реструктуризации кредита Utair должна получить большинство голосов синдиката кредиторов, в противном случае кредиторы вправе требовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита. При непогашении долга Utair грозят банкротство, обращение взыскания на заложенное имущество и иные последствия, означающие фактическое прекращение деятельности компании, отмечает юрист, но «такое решение будет принято лишь в крайнем случае».

Герман Костринский