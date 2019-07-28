На магистрали «Газпрома» произошла седьмая авария за год

Сегодня, 28 июля, произошел взрыв на магистральном газопроводе Пунга—Вуктыл—Ухта-2, который принадлежит «Газпрому», сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго (.pdf). Пострадавших нет, поставки продолжаются в том же объеме.

Инцидент произошел в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская». Взорвалась труба диаметром 1 400 мм, затем произошло возгорание газа. Поврежденный участок на 338–379 км сейчас отключили.

Как отмечает «Интерфакс», это уже седьмая авария на магистральных объектах «Газпрома» с начала года. В последний раз происшествие случилось в конце мая во время стройки расширения газопровода Грязовец-Выборг. При этом в 2018 году произошло 10 аварий.