ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе

Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине. Обвинили там в инциденте «вооруженные формирования РФ и ее наемников».

По словам представителя штаба в Facebook, режим прекращения огня был нарушен с применением крупнокалиберного оружия. «Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ»,— сообщили в штабе. Украинские вооруженные силы (ВСУ) огонь не открывали, сказали в штабе ООС.

В штабе уже обвиняли ополченцев в нарушении режима прекращения огня. Тогда говорилось, что был зафиксирован один обстрел позиций в Донбассе.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР также говорили о нарушениях.

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, а также о доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины. Стороны также договорились о скорейшем обмене пленных по формуле «69 на 208».

О восстановлении диалога по конфликту в Донбассе — в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».