Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении перемирия

Штаб операции объединенных сил Украины сообщил о нарушении ополченцами режима прекращения огня. В сообщении пресс-службы штаба в Facebook указано, что силовики зафиксировали один обстрел своих позиций в Донбассе. Кроме того, «в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном разведывательной группой противника, два военнослужащих погибли и два получили ранения».

При этом руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сказал «РИА Новости» о шести нарушениях украинскими силовиками режима прекращения огня. «Новый режим прекращения огня не продержался и суток. Надеемся, что СММ ОБСЕ в ближайшее время отразит это в своих отчетах так же, как и то, что виновные в нарушениях наказаны в соответствии с принятыми дополнительными мерами контроля»,— отметил он.

В представительстве ЛНР сообщили агентству об одном обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики. По словам собеседника агентства, обстрел с направления Золотого-4 по Первомайску был зафиксирован 21 июля в 18:40. В частности, зафиксирован один выстрел из гранатомета ГП-25 и применение стрелкового оружия.

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, а также о доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины. Стороны также договорились о скорейшем обмене пленных по формуле «69 на 208».

О восстановлении диалога Киева и Москвы по конфликту в Донбассе — в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».