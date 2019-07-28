Генпрокуратура добивается реального срока для осужденного условно экс-губернатора ЕАО

Вынесенный первой судебной инстанцией приговор бывшему губернатору (в 2010–2015 годах) Еврейской автономной области Александру Винникову обжалован в апелляционном порядке, сообщили в Генпрокуратуре России.

Напомним, 16 июля Биробиджанский районный суд приговорил его за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ) своего подчиненного к четырем годам заключения условно. Само злоупотребление выразилось в проведении фиктивного тендера по закупке медоборудования для онкодиспансера с ущербом свыше 24 млн руб.

Генпрокуратура считает, что судом не учтена особая роль осужденного в содеянном, который на момент совершения преступления занимал государственную должность субъекта РФ и имел значительное влияние на подчиненных, которые затем выступили свидетелями по его делу. Наказание гособвинители считают излишне мягким и несоразмерным содеянному. Прокуратура считает, что преступление чиновника имеет высокую степень общественной опасности. В апелляционном представлении предлагается вынести новый приговор и назначить Александру Винникову наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре года.

Сторона защиты также с вынесенным приговором не согласна и намерена обжаловать его, добиваясь отмены за недоказанностью вины.

О приговоре бывшему главе ЕАО читайте в публикации “Ъ” «Подстрекательство губернатора оказалось условным».

Никита Натапов, Биробиджан