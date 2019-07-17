Иран отрицает возможность обсуждения своей ракетной программы

Иран не намерен ни с кем обсуждать свою ракетную программу, сообщил представитель Ирана при ООН Алиреза Мирюсефи. «Иранcкие ракеты абсолютно и ни при каких условиях не подлежат обсуждению ни с кем, ни с какой-либо страной»,— написал он в Twitter в ответ на сообщения СМИ, которые привели слова главы МИД Ирана Джавада Зарифа о якобы готовности к переговорам о ракетной программе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран дал понять, что готов вести переговоры по этому вопросу, передает Reuters. Президент США Дональд Трамп подтвердил это: «Они хотят говорить, посмотрим, что будет». При этом не сообщается, по каким каналам была получена эта информация от иранской стороны.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции. С 7 июля Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».