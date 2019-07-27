Прокуратура США требует от россиянина Винника $100 млн за нарушение американских законов

США требуют от задержанного в Греции российского гражданина, владельца биржи BTC Александра Винника, возмещения в $100 млн за предполагаемое нарушение Закона о банковской тайне, пишет Bloomberg. В исковом заявлении говорится, что сотни тысяч пользователей по всему миру использовали биржу для анонимной торговли биткойнами и другими цифровыми валютами.

Владелец BTC Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. Его экстрадиции сейчас добиваются Россия, США и Франция. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $4 млрд. Генпрокуратура России направляла Греции два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб. Франция обвиняет господина Винника в киберпреступлениях и отмывании как минимум €130 млн. 11 июля Совет суда в Салониках продлил его арест до 25 января 2020 года.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Одного кибермошенника делят на три страны».