Арестованного в Греции Винника оставили под стражей еще на полгода

Совет суда в Салониках продлил до 25 января 2020 года арест россиянина Александра Винника, который находится в греческой тюрьме с лета 2017 года. Срок его содержания под стражей должен был закончиться 25 июля.

«В особо исключительных случаях должен собираться совет судей, который может продлить содержание под стражей еще на полгода. В ходе заседания судьи заявили, что у них стоит задача продлить срок содержания Винника под стражей, поэтому мы это делаем в связи с соответствующей позицией Минюста»,— сообщил адвокат господина Винника Тимофей Мусатов (цитата по ТАСС).

По его словам, защита обжалует это решение в Ареопаге (Верховном суде Греции) в течение недели.

Александра Винника задержали в Греции в июле 2017 года. Сначала его экстрадиции добивались США и Россия. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $4 млрд. Генпрокуратура России направляла Греции два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб.

По первому запросу два разных суда приняли абсолютно противоположные решения: один согласился экстрадировать Александра Винника в США, а другой — в Россию. Позже к спору присоединилась Франция, которая обвиняет господина Винника в киберпреступлениях и отмывании как минимум €130 млн. В июле 2018 года Городской суд Салоников согласовал выдачу россиянина Франции.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Одного кибермошенника делят на три страны».