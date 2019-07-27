Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области

Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах. Наиболее пострадавший — Мазановский район, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС России. В Приамурье с 25 июля введен режим ЧС, из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек. К воскресенью ожидается подтопление 22 населенных пунктов.

Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы по Амурской области также ожидаются сильные ливни и грозы 29 июля.

В регион в пятницу прибыл глава МЧС Евгений Зиничев, который подчеркнул, что его главная задача — защита населения. К наводнению уже готовятся в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, где гребень паводка ожидают к 4–6 августа. В Иркутской области, где во время недавнего стихийного бедствия погибли 25 человек, также вновь прогнозируют резкое повышение воды в реках.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дальний Восток выходит из берегов».