МИД назвал скандал с русскими шпионами в Австрии «исчерпанным»

Министерство иностранных дел (МИД) России считает шпионский скандал в Австрии «исчерпанным». По мнению ведомства, этот вопрос закрыт.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который в с австрийскими партнерами — в нашем понимании — закрыли»,— сообщили в МИДе (цитата по ТАСС).

«Характерно, что обвинения озвучиваются в пресловутом стиле "highly likely". Поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу, комментировать их смысла не видим»,— добавили в министерстве.

Вчера, 25 июля, стало известно, что МВД Австрии объявило в розыск россиянина по имени Игорь Зайцев, который якобы работает на разведку РФ и является офицером Главного разведывательного управления (ГРУ). Мужчина подозревается в том, что он склонил отставного австрийского полковника к выдаче государственной и военной тайны.

Напомним, что в конце 2018 года австрийского полковника арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России. Предполагалось, что он регулярно выходил на связь с неким российским коллегой и передавал зашифрованную информацию о функционировании австрийских ВВС и артиллерийских установок напрямую в Москву. Тогда сообщалось, что гонорар за передачу информации составил €300 тыс. Сейчас австрийские СМИ пишут о €30 тыс.

Подробнее о деле австрийского полковника читайте в материале “Ъ” «Шпионаж недопустим».