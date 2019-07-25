МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на разведку России

МВД Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на российскую разведку, сообщают информагентства. Прокуратура Австрии заявила, что объявленный в розыск россиянин — сотрудник ГРУ. Посольство России в Вене пока отказалось от комментариев.

«Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике»,— говорится в сообщении австрийского ведомства (цитата по ТАСС).

МВД Австрии опубликовало фотографию разыскиваемого 65-летнего россиянина, а также его биографию. Господин Зайцев родился 6 апреля 1954 года в Москве.

Как передает агентство, ордер на арест россиянина выдала прокуратура австрийского Зальцбурга. Мужчина подозревается «в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны». Господин Зайцев подозревается в том, что склонил отставного австрийского полковника к выдаче государственной и военной тайны.

По данным австрийского издания Kurier, речь идет о 70-летнем отставном австрийском полковнике, арестованном в конце 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу России. Предполагалось, что он регулярно выходил на связь с неким российским коллегой и передавал зашифрованную информацию о функционировании австрийских ВВС и артиллерийских установок напрямую в Москву. Ранее говорилось о €300 тыс., который якобы получил австриец за передачу информации. Сейчас австрийские СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры пишут о €30 тыс.

Подробнее о деле австрийского полковника читайте в материале “Ъ” «Шпионаж недопустим».