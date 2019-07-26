«Пионер» довел иск о цензуре до Конституционного суда

Кинотеатр «Пионер» обратился с жалобой на цензуру в Конституционный суд. Причина — отзыв прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина» в январе прошлого года. В Минкульте тогда решили, что в картине есть признаки экстремизма. Несмотря на решение ведомства, «Пионер» несколько раз показал картину, за что был оштрафован на 280 тыс. руб. Это и стало поводом для обращения в Конституционный суд.

Администрация кинотеатра просит признать незаконными правила выдачи и отзыва прокатных удостоверений, пояснил “Ъ FM” представитель «Пионера», юрист адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай: «Министерство культуры Российской Федерации выдало прокатное удостоверение на фильм “Смерть Сталина”, после чего отозвало его, не предупредив кинотеатр. Поэтому “Пионер” был оштрафован, причем трижды. Мы обратились в Конституционный суд с обжалованием на следующих основаниях: мы полагаем, что это нарушает статью Конституции о запрете цензуры в Российской Федерации, также мы полагаем, что складывающаяся практика правоприменения показала, что судебный контроль абсолютно неэффективен. Это просто волевой акт — кто-то себе придумал в голове, что население страны не должно смотреть фильм, и такое поведение, по мнению арбитражных судов Российской Федерации, а мы дошли до Верховного суда, абсолютно нормально».

Министр культуры Владимир Мединский ранее называл комедию «Смерть Сталина» оскорбительной насмешкой и призывал снимать более взвешенные фильмы. Перед подачей заявления в Конституционный суд необходимо было проверить законность действий ведомства, считает статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин: «Я не уверен, что использованы все механизмы для восстановления и защиты нарушенных прав заявителя. Изначально прокатное удостоверение фильму было выдано. Это означает, что, согласно нашему действующему законодательству, уполномоченные органы проверили фильм. Если они увидели, что есть нарушение закона “О противодействии экстремистской деятельности”, то прокатное удостоверение вообще не должно было предоставляться. Поэтому для меня загадка, что же произошло. Получается, что сначала Минкульт как уполномоченный орган все проверил, не увидел никаких нарушений, а потом вдруг передумал. Возможно, имеет смысл воспользоваться механизмом прокурорского надзора, чтобы проверить действия ведомства — не было ли какой-то халатности».

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Отозвать прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина» якобы просили сразу несколько человек. Среди них — режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, пишут СМИ.

Виктория Феофанова