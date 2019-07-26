Зеленский обсудил ситуацию на востоке Украины с представителями Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с отводом сил в районе Станицы Луганской в Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом.

«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены»,— сообщила пресс-служба президента Украины.

Господин Зеленский поблагодарил американских коллег за поддержку Украины в достижении мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, а также о доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины. Стороны также договорились о скорейшем обмене пленных по формуле «69 на 208». Позднее стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении перемирия.

О восстановлении диалога Киева и Москвы по конфликту в Донбассе — в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».