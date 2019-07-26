У парома «Принцесса Анастасия» появился аналог лоукоста

Компания Moby Spl объявила о начале продажу палубных мест на одну ночь на паром «Принцесса Анастасия». Добраться до Хельсинки и Таллина теперь можно будет, воспользовавшись сидячим местом в конференц-зале. При этом при желании пассажиры парома смогут посетить посетить рестораны, бары, магазин Duty Free, а также аквазону и кинотеатр, сообщили в компании.

Как поясняет оператор, цена палубного места на «Принцессе Анастасия» составляет €5 при стоимости каюты на двоих от €100 до €118.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Moby SPL ведет переговоры с правительством Калининградской области об организации регулярного паромного сообщения между Петербургом и портом Пионерский, который планируется ввести в эксплуатацию в июле 2020 года.