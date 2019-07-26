Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой

Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter. «Мы обратились к ней напрямую, чтобы убедиться в том, что она может переезжать и участвовать в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это, позвоните нам — ваша виза ждет вас!» — написала она.

Напомним, российская теннисистка Светлана Кузнецова, двукратная победительница турниров Большого шлема ранее снялась с турнира Citi Open, который начинается в понедельник, 29 июля, в Вашингтоне. Это было связано с тем, что Кузнецовой не удалось получить визу США. Из-за этого под угрозой также оказалось ее выступление на US Open, который начнется в конце августа. Посольство РФ в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов и направило ноту протеста Госдепартаменту США.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «Без визы виноватая».