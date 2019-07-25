Без визы виноватая

Российская теннисистка, двукратная победительница турниров Большого шлема, Светлана Кузнецова снялась с турнира, который стартует в понедельник в Вашингтоне. Решение было вынужденным и вызванным не травмой, что является обычным делом в спорте, а действиями посольства США в Москве, так и не выдавшего Кузнецовой визу. Если ситуация в ближайшее время не разрешится, то под угрозой окажется выступление Кузнецовой в US Open, который начнется в конце августа.

Светлана Кузнецова, в активе которой значатся две победы на турнирах Большого шлема (US Open-2004 и Roland Garros-2009), была вынуждена сняться с турнира с призовым фондом в $225 тыс., который стартует в понедельник в Вашингтоне. Отметим, в прошлом сезоне россиянка, ныне занимающая 108-е место в рейтинге WTA, выиграла эти соревнования, что принесло ей 280 рейтинговых очков, которые в этом сезоне нужно было защитить. Однако, как сообщила сама 34-летняя теннисистка в Instagram, она не сможет поехать Вашингтон, поскольку пока так и не получила американскую визу.

«Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение»,— написала Светлана Кузнецова.

Ранее теннисистка уже говорила, что посольство США в Москве задерживает выдачу ей визы. При этом, по ее словам, документы она подала еще в феврале.

«Мы сделали все необходимые письма, включая президенту Международной федерации тенниса (ITF.— “Ъ”) Дэвиду Хаггерти. Но обратной связи не получаем, ответа нет,— заявил ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.— Но мы не теряем надежды, что ситуация разрешится до начала US Open».

Как предположил в беседе с “Ъ” вице-президент ФТР Алексей Селиваненко, проблема может заключаться в том, что документы на визу подавались в Москве.

Он рассказал, что российские теннисисты уже несколько лет обращаются за американскими визами в представительства США за пределами России. И проблем с их получением не испытывают.

Напомним, сроки выдачи виз посольством США значительно возросли с 2017 года. Это случилось после того, как Россия в ответ на высылку российских дипломатов из США в конце 2016 года, а также закрытие доступа к загородным дачам постпредства в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне предписала американской стороне сократить количество своих дипломатов и сотрудников в России до 455 человек. То есть до уровня представительства России в Вашингтоне.

26 августа в Нью-Йорке стартует US Open — последний в сезоне турнире Большого шлема. Если ситуация не изменится, то теннисистке Светлане Кузнецовой придется отказаться выступления на чемпионате, победа в одном только первом круге которого принесла бы ей $100 тыс.

Арнольд Кабанов