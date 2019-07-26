Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой. Спортсменка утверждает, что подала документы еще в феврале, но визу ей до сих пор не выдали.

«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США. Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий»,— говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Facebook.

Российская теннисистка двукратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова снялась с турнира Citi Open, который стартует в понедельник, 29 июля, в Вашингтоне. Решение было принято из-за того, что Кузнецовой так и не удалось получить визу США, о чем спортсменка сообщила в Instagram. Если ситуация в ближайшее время не разрешится, то под угрозой окажется выступление Кузнецовой на US Open, который начнется в конце августа.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Без визы виноватая».