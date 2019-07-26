Мэрия Красноярска разрешила митинг за отставку губернатора

Мэрия Красноярска согласовала проведение митинга за отставку губернатора Александра Усса. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил один из организаторов акции протеста Сергей Конбеевский.

Митинг, заявленный на 2 тыс. человек, пройдет 1 августа недалеко от центра Красноярска — в сквере Космонатов. «Мы подали заявку на проведение мероприятия еще месяц назад. Два раза нам согласовывали за день до проведения митинга — мы не успевали проинформировать людей. Народ уже воет от такого губернатора — у нас постоянное "черное небо", самое дороге электричество»,— сказал общественник.

Двумя месяцами ранее Сергей Конобеевский создал на портале Change.org петицию на имя президента России Владимира Путина с требованием отправить в отставку главу Красноярского края Александра Усса. По мнению общественника, губернатор «дискредитировал себя, как глава региона, руководитель и политик». Петицию подписали более 3 тыс. человек.

Юлия Сасевич