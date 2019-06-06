В Красноярском крае собирают подписи за отставку губернатора Александра Усса

Красноярский общественник Сергей Конобеевский создал на сайте change.org петицию на имя президента РФ Владимира Путина с требованием отправить в отставку главу края Александра Усса.

По мнению общественника, губернатор «дискредитировал себя, как глава региона, руководитель и политик». «За 20 лет работы в заксобрании Красноярского края нажил состояние в 1,5-2 млрд руб. Одних только задекларированных денег на счетах 630 млн руб. При этом Александр Усс ни дня не работал в бизнесе. Налицо казнокрадство и работа на государственном посту с целью личного обогащения»,— говорится в петиции. Также в тексте отмечается, что с помощь своего сына господин Усс управляет компанией «Сибуголь», которая якобы имеет государственные подряды на сумму около 500 млн руб.

Помимо этого, Сергей Конобеевский предъявляет Александру Уссу еще ряд претензий. В их числе: рост тарифов на электричество и ЖКХ, разграбление бюджета и что выборы прошлого года он «превратил в клоунаду». На момент публикации новсти петициию подписали около 200 человек.

Сергей Конобеевский — юрист, бывший сотрудник обанкротившейся авиакомпании «Континент», член партии «Патриоты России». Стал известен после того, как в марте 2017 года в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным он пожаловался на Виктора Толоконского, занимавшего на тот момент пост губернатора Красноярского края. По словам общественника, господин Толоконский не решал проблему с невыплатами зарплат сотрудникам авиакомпании «Континент». Владимир Путин пообещал решить проблему и пригласить красноярца на личную встречу. После этого, сообщил активист, проблема повисла в воздухе, а обещанную встречу ему так никто и не организовал.

Юлия Сасевич